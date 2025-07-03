Стала известна причина агрессии Аллы Пугачевой в адрес Ильи Резника

Психолог Сергей Ланг усмотрел в поступках певицы Аллы Пугачевой проявления глубокой психологической проблемы. Об этом информирует издание aif.ru.
Специалист допустил, что резкие высказывания Пугачевой в адрес ее бывшего соратника, поэта-песенника Ильи Резника, которого она назвала «трусом и предателем», могли быть продиктованы депрессивным состоянием.
«Алла Пугачева, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», ", — прокомментировал Ланг.
Эксперт пояснил, что подобные трудности с душевным здоровьем характерны для всех артистов, утративших любовь публики. По мнению Ланга, Пугачева испытывает сильнейший эмоциональный голод и осознает, что жизнь ускользает от нее.
Ранее поэт-песенник Илья Резник рассказал о волне критики, обрушившейся на него после публичного поздравления Пугачевой в соцсетях. Поэт выразил сожаление, что вынужден был оправдываться словно школьник.
На следующий день после моего комментария по данному поводу Пугачева прислала мне сообщение, обвинив в трусости и предательстве, заявил Резник.
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