Стала известна причина агрессии Аллы Пугачевой в адрес Ильи Резника

«Алла Пугачева, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», ", — прокомментировал Ланг.