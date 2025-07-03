Айназ, Тагоймуруджон и Стефанида: в ЗАГСе рассказали о самых редких июньских именах новорожденных в Красноярском крае

Специалисты ЗАГСа Красноярского края опубликовали самые популярные и редкие имена, которыми называли малышей в июне 2025 года. Оказалось, что мальчики, рожденные в первый месяц лета, чаще всего получали имена Михаил, Александр, Артем. Также в лидерах — Иван и Матвей.