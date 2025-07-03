Айназ, Тагоймуруджон и Стефанида: в ЗАГСе рассказали о самых редких июньских именах новорожденных в Красноярском крае

Специалисты ЗАГСа Красноярского края опубликовали самые популярные и редкие имена, которыми называли малышей в июне 2025 года. Оказалось, что мальчики, рожденные в первый месяц лета, чаще всего получали имена Михаил, Александр, Артем. Также в лидерах — Иван и Матвей.
В числе популярных женских имен оказались София, Анна, Варвара, Ева и Виктория.
В списке самых редких мужских имен в нашем регионе оказались Тагоймуруджон, Нурмагомед, Искендер, Айназ и Азизулло. У девочек топ возглавили Альмира, Аяна, Зияда, Бунавша и Стефанида.
Ранее мы писали, что у пары из Норильска родился настоящий богатырь — Добрыня Никитич. Назвать сына в честь богатыря решил папа мальчика. Из роддома маму с малышом ждали два брата — Данил и Богдан.