Эксперт рассказала, можно ли с помощью тренировок изменить тип фигуры

Гладкова подчеркнула, что в моде сейчас все больше женственных силуэтов, которые выгодно подчеркивают формы, особенно для девушек с типами фигуры «песочные часы» и «груша». Но, по ее словам, с помощью правильной одежды и трендов можно подчеркнуть достоинства любой фигуры.