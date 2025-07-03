Эксперт рассказала, можно ли с помощью тренировок изменить тип фигуры

Многие девушки задаются вопросом, можно ли изменить свой тип фигуры с помощью силовых тренировок. Специалист по типированию фигур, стилист и антрополог моды Анна Гладкова рассказала KP.RU, что кардинально изменить телосложение невозможно.
— Основные особенности нашего телосложения, такие как строение скелета, ширина кости и распределение массы тела в тех или иных местах, обусловлены генетикой. Изменить ее естественным путем не представляется возможным. Но любую фигуру можно сделать более гармоничной с помощью тренировок, правильного питания и хорошо подобранной одежды, — отметила Гладкова.
Также эксперт рассказала, что вопрос похудения зависит от типа фигуры, но каждый из них имеет свои особенности. Например, для женщин с фигурой «яблоко» труднее всего уменьшить объем в области живота, а у типа «груша» — в области бедер.
Гладкова подчеркнула, что в моде сейчас все больше женственных силуэтов, которые выгодно подчеркивают формы, особенно для девушек с типами фигуры «песочные часы» и «груша». Но, по ее словам, с помощью правильной одежды и трендов можно подчеркнуть достоинства любой фигуры.