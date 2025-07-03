Актер из «Каменской» Новицкий узнал о раке легких за четыре месяца до смерти

В последние месяцы жизни актер Алексей Новицкий боролся с раком. Об этом рассказал его внучатый племянник Михаил.
По его словам, о раке легких на третьей стадии дядя узнал за четыре месяца до смерти — в марте.
— Из-за пневмонии он обратился в больницу и тогда узнал о болезни. Последние три месяца он с нами жил, мы ухаживали, но с каждым днем он становился слабее, — сообщил родственник артиста aif.ru.
29 июня Новицкому стало хуже, ему вызвали скорую помощь. Он скончался в реанимации 1 июля, ему было 75 лет.
Алексей Новицкий родился 5 июля 1949 года. Свою жизнь он решил связать с актерством, поэтому в 1976 году получил образование в Театральном институте имени Щукина.
С 1964 года работал в Краснодарском театре музыкальной комедии, в 1974-м году перешел в Первый Московский областной театр.
За свою карьеру актер успел принять участие во многие проектах — в их числе сериал «Каменская», постановки «Собаке на сене», «Летучая мышь», «Сильва», «Марица», «Берег» и многие другие.