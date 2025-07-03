«Готовьтесь к северному завозу»: Путин пошутил о погоде

Россиянам на фоне нестандартной для лета погоды следует уже сейчас готовиться к «северному завозу», то есть доставке продуктов, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости в труднодоступные регионы, которые в зимний период становятся на несколько месяцев отрезанными от большой земли. Такой совет в шутку дал президент РФ Владимир Путин во время заседания с членами правительства в среду 2 июля.
«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — сказал российский лидер.
Накануне непогода на Кубани привела к локальным наводнениям. Мощные ливни подняли уровни рек, и вода хлынула во дворы и дома местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Сочи 23 июня 2025 года не только прошли сильные ливни, но и выпал ледяной снег. Чудовищное ненастье ошеломило и местных жителей, и отдыхающих. Социальные сети мгновенно заполнились фотографиями и видео усыпанных ледяными каплями пальм, градин.
А на Красноярск после адской жары нагрянул шторм: на город обрушились ураганный ветер, ливень и крупный град.
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Также сообщалось, что большую воронку смерча сняли на видео в Краснодарском крае. Она закружила над Ахтанизовским лиманом в Темрюкском районе днем 14 июня.
В то же время специалисты прогнозируют, что лето постепенно начнет заявлять о себе — во всех регионах европейской части России июль будет самым теплым месяцем. Как погода постепенно приходит в норму, читайте здесь на KP.RU.
Ранее главные аномалии погоды в 2025 году назвал и проанализировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Тем временем роботизированный телескоп ATLAS только что открыл объект, который движется к нам прямо откуда-то со звезд. Это всего лишь третий межзвездный странник, достоверно известный науке. Он не кружится вокруг Солнца, а летит практически по прямой.