«Готовьтесь к северному завозу»: Путин пошутил о погоде

Россиянам на фоне нестандартной для лета погоды следует уже сейчас готовиться к «северному завозу», то есть доставке продуктов, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости в труднодоступные регионы, которые в зимний период становятся на несколько месяцев отрезанными от большой земли. Такой совет в шутку дал президент РФ Владимир Путин во время заседания с членами правительства в среду 2 июля.