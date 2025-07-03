В Омске опять поднялась цена на бензин

Самый востребованный у омичей бензин стоит теперь 54,42 рубля за литр на заправках «Газпромнефти» и «Топлайна». Еще значительнее стала цена на заправке «Юнигаз». Там бензин марки АИ-92 стоит уже 54,92 рубля. Повышение цен не затронуло другие марки топлива. На прежнем уровне осталась минимальная цена на АИ-95 (58,67 рублей), АИ-98 (75,92 рублей), дизтопливо (71,01 рублей) и сжиженный углеводородный газ (20,25 рублей).