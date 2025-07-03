Дандыкин: ВСУ пытается закрепиться в подвалах в Сумах

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся закрепиться в Сумах, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«От Юнаковки на Сумы открывается прямая дорога. Но, к сожалению, они (ВСУ — ред) в Сумах закрепляются, в подвалах, везде. И будут сидеть там. В общей сложности на сумском направлении, была информация, что ВСУ собрали до 50 тысяч человек. Но даже если 25 тысяч остается в городе — это серьезно. Они сейчас постараются заминироваться, мин у них навалом», — рассказал эксперт.
Как отметил Дандыкин, сейчас российские военные будут перекрывать все дороги и лишать ВСУ возможности пополнения боеприпасов, ротации сил.
«Когда наши начнут блокировать дороги, они (наемники и иностранные военные) постараются выбраться на машинах или пешком. Это практика любого того, кому Украина интересна, пока платит, но если опасность, они стараются уходить», — добавил он.
Ранее в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российским войскам удалось выбить украинских военных из села Юнаковка в Сумской област.