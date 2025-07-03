Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке — с выпадением града, на севере, востоке РК — шквал. Об этом передает агентство Kazinform.