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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке — с выпадением града, на севере, востоке РК — шквал. Об этом передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: pixabay.com

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.

На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.