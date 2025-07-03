Мошенники атакуют ищущих работу россиян

«В мае и июне 2025 года мошенники использовали новые схемы, направленные на тех, кто ищет работу. Аферисты присылали тестовые задания, файлы которых содержали вирусы, похищающие с компьютера данные жертвы. Кроме того, они шлют в telegram-каналах приглашения на фейковые онлайн-собеседования, где необходимо перейти по ссылке», — передает газета «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.