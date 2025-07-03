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В метрополитене Новосибирска обновили все рентгеновские установки

Оборудование проверяет багаж и ручную кладь.

Источник: Комсомольская правда

В метро Новосибирска, как и было запланировано, к концу второго квартала 2025 года полностью обновили все рентгеновские установки. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

На месте старых рентгеновских установок появилось новое современное оборудование. Оно используется для проверки багажа и ручной клади пассажиров. Данные установки эффективно распознают металлы, оружие и взрывоопасные вещества.

Закупка новых рентгеновских аппаратов осуществлялась за счет собственных средств предприятия.