В метрополитене Новосибирска обновили все рентгеновские установки

В метро Новосибирска, как и было запланировано, к концу второго квартала 2025 года полностью обновили все рентгеновские установки. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
На месте старых рентгеновских установок появилось новое современное оборудование. Оно используется для проверки багажа и ручной клади пассажиров. Данные установки эффективно распознают металлы, оружие и взрывоопасные вещества.
Закупка новых рентгеновских аппаратов осуществлялась за счет собственных средств предприятия.