Российский боксер Батыргазиев проиграл британцу и потерял временный пояс WBA

Российский боксер, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев уступил британцу Джеймсу Диккенсу, лишившись временного звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титула IBA.PRO в весовой категории до 58,9 кг.
Их противостояние в рамках двенадцати раундов, ставшее главным событием турнира Международной боксерской ассоциации (IBA) в турецком Стамбуле, было остановлено досрочно в четвертом отрезке встречи в пользу спортсмена из Великобритании. После того как Батыргазиев дважды оказался в нокдауне, секунданты россиянина признали поражение, бросив на ринг полотенце (символ поражения — прим. ред.).
Завоевание временного чемпионского пояса WBA Батыргазиевым в указанном весе состоялось в июле 2024 года, когда он победил ирландца Джоно Кэрролла в подмосковном Серпухове. С тех пор россиянину удалось лишь единожды отстоять свой титул в официальной защите.
На текущий момент спортсмену 27 лет. Это поражение стало для него первым на профессиональном уровне при двенадцати триумфальных исходах боев. Батыргазиев — золотой медалист Олимпийских игр в Токио в дивизионе до 57 кг. В послужном списке 34-летнего Диккенса теперь значится 36 победных поединков при пяти неудачах.
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