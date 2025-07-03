Российский боксер Батыргазиев проиграл британцу и потерял временный пояс WBA

На текущий момент спортсмену 27 лет. Это поражение стало для него первым на профессиональном уровне при двенадцати триумфальных исходах боев. Батыргазиев — золотой медалист Олимпийских игр в Токио в дивизионе до 57 кг. В послужном списке 34-летнего Диккенса теперь значится 36 победных поединков при пяти неудачах.