Россияне из приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Красного Креста

Средства были направлены на оснащение пунктов временного размещения, выдачу продуктовых и гигиенических наборов, а также сертификатов на приобретение лекарств и товаров первой необходимости. Только в Курской области за прошлый год было роздано свыше 100 тысяч гуманитарных наборов и 57 тысяч сертификатов, сообщил глава организации. Всего же в 2024 году Российский Красный Крест потратил на подготовку и реагирование на чрезвычайные ситуации более 3,1 млрд рублей, что составило почти 82% от годового бюджета организации.