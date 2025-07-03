Как живет «Город Солнца» после приговора Виссариону

В последний день июня суд огласил приговор трем организаторам «Церкви последнего Завета», существующей уже более тридцати лет. Ее основателя Виссариона (настоящее имя Сергей Тороп) признали виновным в организации секты, мошенничестве и насилии над последователями, приговорив к 12 годам колонии строгого режима. Редакция krsk.aif.ru поговорила с туристами и жителями «Города Солнца», чтобы узнать, как устроена община и как она живет после ареста Виссариона.
За месяц до обысков.
В течение трех десятилетий в «Обитель Рассвета» стекались представители интеллигенции со всей России и ближнего зарубежья. Поселение напоминает пасторальные сельские пейзажи со страниц детских сказок: виссарионовцы привыкли работать руками, среди них есть ландшафтные дизайнеры (и владелец знаменитых «Садов мечты»), строители, фермеры.
Красноярская блогер Наталья Тихомирова посетила «Город Солнца» в качестве частного лица в августе 2020 года. Формально никакого запрета на визит в поселение нет — оно является частью поселка Жаровск, — но необходимо получить разрешение от общины. И сопровождающего.
Тогда Наталья получила разрешение от организатора Владимира Ведерникова (ныне признан виновным), ее поселили в так называемый немецкий дом (его когда-то купил немец). Это трехэтажный деревянный особняк в старорусском стиле, где живут гости или новоприбывшие последователи, которые не обзавелись еще собственным жильем. По сути, это общежитие, но очень уютное: дом с русской печью, с отдельными комнатами, вручную сшитыми занавесками и ковриками. А для гостей в свободном доступе доступны музыкальные инструменты.
При этом купить дом здесь невозможно — земля в большом дефиците. Однако в поселении работают небольшие магазины с собственной продукцией и даже кафе-мороженое. В «Городе Солнца» нет высоких заборов, дома никто не запирает и не держит сторожевых собак.
«Меня поразило, что здесь все друг другу помогают. Утром встал, а у тебя кто-то уже прополол огород. Значит, и ты должен кому-то помочь. Каждое утро у них религиозный ритуал — они поют, молятся. Мясо действительно здесь не продают, но продают творог, козий сыр, яйца. Жизнь здесь не помазана медом, но все держится на взаимопомощи и упорной работе. Люди здесь открытые, никто свою веру не навязывает, но все осторожные — помнят еще скандал с федеральными журналистами», — вспоминает Тихомирова.
По воскресеньям глава общины Виссарион спускался к последователям и гостям, которые ждали от него какого-то совета.
Также Тихомирова отмечает, что в соседнем поселке, где виссарионовцев уже не так много, уже все по-другому: разбросанные бутылки, пьяные люди на улице и продажа алкоголя в магазинах.
Силовики на вертолетах.
Все изменилось уже в сентябре 2020 года: в поселок на вертолетах прилетели бойцы спецназа. В домах главных сторонников Виссариона провели обыски. Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова обвинили в создании религиозной организации с признаками секты, истязании членов общины и мошенничестве.
На ток-шоу на федеральном ТВ «Обитель Рассвета» именовали не иначе как «Обитель зла». В выпуске от 28 сентября 2020 года в «Док Шоу» с Ксенией Собчак бывшая прихожанка «Церкви последнего Завета» рассказала, как в общине оказался сначала ее муж, а потом и она сама.
«Муж мой физик-ядерщик, двое детей. В начале 90-х на нас закончился социализм: квартиру нам уже не дали, а продали. И мы на одну зарплату стали жить с двумя детьми, тут у любого мужика хребет затрещит», — вспоминает Елена Мельникова, прожившая в общине 12 лет.
По словам женщины, в «Городе Солнца» систематически унижали людей, пугали концом света. Елена вспоминает осень 1994 года, когда жителям запретили пить воду — можно было только свежевыжатый сок. Также женщина уверяет, что детей разрешали рожать только в доме, то есть внутри общины, а верующим не позволяли пользоваться медицинской помощью.
А как «Город Солнца» живет сейчас?
Если кратко: примерно так же, как и до ареста Виссариона. Как рассказал krsk.aif.ru член общины Алексей Барыбин, сотрудники силовых ведомств в штатском лишь единожды, 14 февраля, прибыли в «Обитель Рассвета» на праздник. По словам Алексея, мужчины пытались устроить провокацию, но из этого ничего не вышло.
«Жизнь идет в том же ритме: готовится большой ежегодный фестиваль, мы взяли грант от министерства туризма, жители продолжают строить дома, выделяются новые участки. Новости о приговоре Виссариона были предсказуемы, было понятно, что приговор будет суровым, но это повод сделать апелляционную жалобу. Мы понимаем, что государство дало команду “фас”, и должны последовать негативные изменения в жизни верующих», — рассказал Алексей Барыбин.
Под «негативными изменениями» Барыбин подразумевает запрет на выдачу земельных участков и узаконивание уже возведенных домов. Так на хуторе «Светлый ручей» снесли два жилых дома, где 20 лет жили пенсионеры, а также семья с ребенком. Причиной стала найденная на 15 гектарах куча мусора 1×3 метра, которую тут же убрали после визита комиссии. Но именно из-за этой свалки, по словам Алексея Барыбина, власти расторгли арендный договор с «Церковью последнего Завета». Судя по материалам дела в картотеке арбитражного суда, представители общины пытались оспорить решение, но суд не удовлетворил кассационную жалобу.
Сейчас жителей беспокоит новый генплан, согласно которому землю «Обители Рассвета» могут перевести в категорию земель сельхозназначения. Это значит, что любой желающий сможет выкупить территорию на аукционе.
Сейчас в «Городе Солнца» живут около трехсот человек, из них сто — несовершеннолетние. В Черемшанском сельсовете проживает пять тысяч человек, 80% из которых называют себя последователями Виссариона.
Лидерам «Церкви последнего Завета» предстоит провести в колонии 7 и 6 лет соответственно, с учетом отбытого в СИЗО срока. Юрист по уголовному праву и бывший следователь рассказал krsk.aif.ru, что Тороп, Ведерников и Редькин могут выйти на свободу раньше.
Прокурорская проверка показала, что материалы «Церкви Последнего Завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи. В учении Виссариона законы отклоняющегося от норм поведения, стимулирования зависимого поведения, пренебрежения нормами брака. При этом адвокат виссарионовцев Иван Хорошев прокомментировал krsk.aif.ru, что суд ликвидировал только юридическое лицо «Церкви», но на само учение запреты не распространились.