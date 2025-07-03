Как живет «Город Солнца» после приговора Виссариону

«Меня поразило, что здесь все друг другу помогают. Утром встал, а у тебя кто-то уже прополол огород. Значит, и ты должен кому-то помочь. Каждое утро у них религиозный ритуал — они поют, молятся. Мясо действительно здесь не продают, но продают творог, козий сыр, яйца. Жизнь здесь не помазана медом, но все держится на взаимопомощи и упорной работе. Люди здесь открытые, никто свою веру не навязывает, но все осторожные — помнят еще скандал с федеральными журналистами», — вспоминает Тихомирова.