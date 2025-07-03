Ограничение движения на улице Ширямова в Иркутске продлили до 30 августа

Напоминем, что в период с 8.00 3 июля до 17.00 31 июля по улице Российской в Иркутске будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Движение будет ограничено (сужение проезжей части) на участке от Степана Разина до Ленина, а также на перекрестке Российской и Марата.