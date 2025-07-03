Ограничение движения на улице Ширямова в Иркутске продлили до 30 августа

В Иркутске на улице Ширямова (дублер) в районе спортивной площадки возле дома на Байкальской, 237 продлено закрытие движение транспорта до 20.00 30 августа. Ранее ограничения были приняты до до 20.00 30 июля, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Меры были приняты в связи с проведением работы по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».
Напоминем, что в период с 8.00 3 июля до 17.00 31 июля по улице Российской в Иркутске будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Движение будет ограничено (сужение проезжей части) на участке от Степана Разина до Ленина, а также на перекрестке Российской и Марата.