В Красноярском крае зафиксировано снижение выбросов в атмосферу

Более того, в регионе продолжается работа по упорядочению обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Согласно анализу данных, объем образованных отходов в 2024 году увеличился на 15,3% по сравнению с 2023 годом. При этом доля ТКО, направленных на переработку, составляет 47%, а на утилизацию — 4%.