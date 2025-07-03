В Красноярском крае зафиксировано снижение выбросов в атмосферу

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на Минэкологии.
Министерство экологии Красноярского края опубликовало результаты мероприятий по улучшению качества воздуха за 2024 год. Согласно информации ведомства, выбросы в атмосферу в регионе сократились на 332,5 тысячи тонн.
Это достижение стало возможным благодаря модернизации промышленных предприятий, а также улучшению коммунальной и транспортной инфраструктуры, что осуществлялось в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Среди основных факторов снижения выбросов отмечаются: уменьшение объемов по обрабатывающему производству на 48,2 тыс. тонн, по транспорту и связи на 0,5 тыс. тонн, а также по другим видам экономической деятельности на 1,7 тыс. тонн, сообщают представители краевого правительства.
В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) Министерство экологии инициировало 335 дел об административных правонарушениях за нарушения природоохранного законодательства и подало 122 исковых заявления в суды.
Более того, в регионе продолжается работа по упорядочению обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Согласно анализу данных, объем образованных отходов в 2024 году увеличился на 15,3% по сравнению с 2023 годом. При этом доля ТКО, направленных на переработку, составляет 47%, а на утилизацию — 4%.
В минувшем году на экологические мероприятия было выделено более 1,9 миллиарда рублей. Полный доклад о состоянии окружающей среды в регионе доступен на официальном сайте министерства экологии края.