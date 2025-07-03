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Эксперт рассказала, почему дождь негативно влияет на психику

Биотехнолог Золотарева: дождь может вызвать у человека вялость.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Чаще всего дождь вызывает у человека вялость, депрессивное настроение, раздражительность. Об этом рассказала биотехнолог Мария Золотарева NEWS.ru. Такие факторы связаны со снижением выработки витамина D из-за отсутствия солнца.

— Особенно чувствительны люди с метеозависимостью, у которых из-за перепадов атмосферного давления болит голова и скачет артериальное давление, — пояснила Мария Золотарева.

К тому же дожди вызывают размножение патогенных микроорганизмов, такик как плесневелые и дрожжевые грибы и гнилостные бактерии.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области раскрыли преступление 30-летней давности. Грабители привязали девушка к детской кроватке, в которой спал малыш, и вынесли все вещи.