Эксперт рассказала, почему дождь негативно влияет на психику

Чаще всего дождь вызывает у человека вялость, депрессивное настроение, раздражительность. Об этом рассказала биотехнолог Мария Золотарева NEWS.ru. Такие факторы связаны со снижением выработки витамина D из-за отсутствия солнца.
— Особенно чувствительны люди с метеозависимостью, у которых из-за перепадов атмосферного давления болит голова и скачет артериальное давление, — пояснила Мария Золотарева.
К тому же дожди вызывают размножение патогенных микроорганизмов, такик как плесневелые и дрожжевые грибы и гнилостные бактерии.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области раскрыли преступление 30-летней давности. Грабители привязали девушка к детской кроватке, в которой спал малыш, и вынесли все вещи.