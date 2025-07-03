Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе

«В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает», — прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении.