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Аллерголог Логина назвала насекомых, укусы которых смертельно опасны в июле

Если своевременно не оказать помощь, то аллергик может погибнуть из-за укусу шмеля.

Источник: Аргументы и факты

Укус шмеля может привести к летальному исходу, если у человека есть инсектная аллергия, то есть, на укусы жалящих насекомых. Об этом aif.ru рассказала аллерголог Надежда Логина.

«Жалящие насекомые, шмели, пчелы и осы выделяют яд, который может стать причиной инсектной аллергии, то есть, аллергии на укусы жалящих насекомых. Она аналогична по механизму действия с лекарственной аллергией, поэтому очень опасна», — объяснила врач.

При укусе пчелы, осы или шмеля возникают системные аллергические реакции анафилактического типа в виде шока или отека Квинке. Если их не купировать, то возможен летальный исход.

«Инсектная аллергия — это единственный вид аллергии, которая не лечится. Можно только купировать приступ с помощью специальных препаратов», — добавила эксперт.

Ранее аллерголог Логина рассказала, что светлокожие блондины и обладатели рыжих волос чаще других могут страдать аллергией на солнце.