Politico: Украина придумала новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие

Украинские власти изменили подход к получению вооружений от Соединенных Штатов, запросив у Америки разрешение на их закупку через страны Европы. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.
В рамках этой стратегии несколько правительств европейских государств изучают варианты закупки оружия США на деньги из своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Киеву. Средства должны поступать в счет новых расходов Североатлантического альянса на оборону, а переводы должны получить одобрение Вашингтона. Твердых обязательств по данному решению еще не было, отмечается в статье.
Этот план обсуждался в то же время, когда администрация американского президента Доналда Трампа сообщила об остановке поставки вооружений Украине, передает РИА Новости.
Американские власти при администрации бывшего президента Джо Байдена раздавали киевскому режиму оружие, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался 2 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Украине не означает, что Штаты полностью прекращают оказание военной помощи Киеву, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.