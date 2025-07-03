Politico: Украина придумала новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие

В рамках этой стратегии несколько правительств европейских государств изучают варианты закупки оружия США на деньги из своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Киеву. Средства должны поступать в счет новых расходов Североатлантического альянса на оборону, а переводы должны получить одобрение Вашингтона. Твердых обязательств по данному решению еще не было, отмечается в статье.