Россиянам раскрыли, как самозанятым повысить пенсию

Самозанятые могут «купить» недостающий стаж для получения страховой пенсии.
Самозанятые граждане могут рассчитывать на страховую пенсию, если начнут добровольно перечислять взносы в Социальный фонд России (СФР). Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
«Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна “покупка” недостающего стажа для получения страховой пенсии», — заявила Финогенова в разговоре с «Прайм». Она уточнила, что сейчас самозанятые освобождены от обязательных отчислений, а значит, к пенсионному возрасту могут не набрать нужного стажа и пенсионных баллов. В результате им будет назначена только социальная пенсия — она ниже страховой и выплачивается позже, на пять лет позже пенсионного возраста.
Минимальный размер взноса в 2025 году — 59 241,6 рубля, максимальный — почти полмиллиона (473 932,8 рубля). При этом добровольно можно приобрести не более одного года стажа в год. Чтобы «догнать» четыре недостающих года, платить нужно будет четыре года подряд. Альтернативный путь — трудоустроиться официально, в этом случае за работника взносы делает работодатель.
Ранее стало известно, что у самозанятых граждан России есть несколько вариантов для формирования пенсионных накоплений. Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, самозанятые могут добровольно присоединиться к системе обязательного пенсионного страхования либо заключить договор на долгосрочные сбережения. Кроме того, для самозанятых, одновременно работающих по найму и уплачивающих налог на доходы физических лиц, предусмотрена возможность воспользоваться налоговым вычетом на долгосрочные сбережения.