Россиянам раскрыли, как самозанятым повысить пенсию

«Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна “покупка” недостающего стажа для получения страховой пенсии», — заявила Финогенова в разговоре с «Прайм». Она уточнила, что сейчас самозанятые освобождены от обязательных отчислений, а значит, к пенсионному возрасту могут не набрать нужного стажа и пенсионных баллов. В результате им будет назначена только социальная пенсия — она ниже страховой и выплачивается позже, на пять лет позже пенсионного возраста.