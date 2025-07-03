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Артемий Лебедев: «Челябинску не повезло с пиаром»

Известный дизайнер Артемий Лебедев высоко оценил Челябинск во время своего визита на Южный Урал. «Город прекрасный, но ему не повезло с пиаром из-за устаревших стереотипов», — заявил основатель студии дизайна в новом выпуске своего шоу.

Источник: Артемий Лебедев

Лебедев особо отметил местные кофейни, городской бор и детскую железную дорогу, где ему даже удалось побывать машинистом. «Воздух здесь стал в два раза чище, чем пять лет назад», — подчеркнул дизайнер.

Во время встречи с губернатором Алексеем Текслером обсуждались совместные проекты. «Замечательный губернатор — тонкий и понимающий человек», — похвалил Лебедев. Он поддержал инициативу придания Челябинску статуса «Культурной столицы России-2027», что поможет изменить имидж города.

Дизайнер выступил на «МолФесте» с лекцией о дизайне, где рассказал о перспективах развития городской среды. «Челябинск заслуживает нового образа — современного и комфортного», — резюмировал Лебедев.

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