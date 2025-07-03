Учёные раскрыли «сахарный код» мозга: как скрытые запасы глюкозы влияют на болезнь Альцгеймера

Эксперименты проводили сначала на плодовых мушках, а затем подтвердили данные на человеческих клетках. При накоплении тау-белка в нейронах сбивается нормальная переработка сахара: гликоген накапливается, но не расщепляется. Сам тау-белок при этом блокирует ферменты, создавая замкнутый круг. Избыток сахара усиливает окислительный стресс и ускоряет разрушение нейронов.