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Учёные раскрыли «сахарный код» мозга: как скрытые запасы глюкозы влияют на болезнь Альцгеймера

Нейробиологи нашли новый механизм развития болезни Альцгеймера, связанный с запасами сахара в мозге. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Учёные из Института исследований старения имени Бака выяснили, что гликоген (форма глюкозы, которую нейроны откладывают про запас) играет важную роль в защите мозга. Ранее его считали малозначимым из-за небольшого количества, но оказалось, что именно метаболизм гликогена помогает бороться с токсичными скоплениями тау-белка, нарушающими работу мозга.

Эксперименты проводили сначала на плодовых мушках, а затем подтвердили данные на человеческих клетках. При накоплении тау-белка в нейронах сбивается нормальная переработка сахара: гликоген накапливается, но не расщепляется. Сам тау-белок при этом блокирует ферменты, создавая замкнутый круг. Избыток сахара усиливает окислительный стресс и ускоряет разрушение нейронов.

Учёные нашли выход: активация фермента гликогенфосфорилазы (GlyP) запускает расщепление гликогена и препятствует связыванию тау-белка. Известно, что уровень GlyP повышается при голодании или приёме препаратов‑агонистов рецепторов GLP‑1, которые применяются при диабете и для снижения веса.

Команда также проверила этот механизм на нейронах пациентов с лобно‑височной деменцией и показала, что стимуляция активности GlyP может восстанавливать нарушенные процессы.

Открытие открывает путь к новым стратегиям лечения возрастных когнитивных нарушений: теперь врачи могут попытаться воздействовать на внутреннюю «сахарную химию» нейронов, чтобы замедлить или предотвратить развитие деменции.