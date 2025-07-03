Учёные раскрыли «сахарный код» мозга: как скрытые запасы глюкозы влияют на болезнь Альцгеймера

Учёные из Института исследований старения имени Бака выяснили, что гликоген (форма глюкозы, которую нейроны откладывают про запас) играет важную роль в защите мозга. Ранее его считали малозначимым из-за небольшого количества, но оказалось, что именно метаболизм гликогена помогает бороться с токсичными скоплениями тау-белка, нарушающими работу мозга.
Эксперименты проводили сначала на плодовых мушках, а затем подтвердили данные на человеческих клетках. При накоплении тау-белка в нейронах сбивается нормальная переработка сахара: гликоген накапливается, но не расщепляется. Сам тау-белок при этом блокирует ферменты, создавая замкнутый круг. Избыток сахара усиливает окислительный стресс и ускоряет разрушение нейронов.
Учёные нашли выход: активация фермента гликогенфосфорилазы (GlyP) запускает расщепление гликогена и препятствует связыванию тау-белка. Известно, что уровень GlyP повышается при голодании или приёме препаратов‑агонистов рецепторов GLP‑1, которые применяются при диабете и для снижения веса.
Команда также проверила этот механизм на нейронах пациентов с лобно‑височной деменцией и показала, что стимуляция активности GlyP может восстанавливать нарушенные процессы.
Открытие открывает путь к новым стратегиям лечения возрастных когнитивных нарушений: теперь врачи могут попытаться воздействовать на внутреннюю «сахарную химию» нейронов, чтобы замедлить или предотвратить развитие деменции.