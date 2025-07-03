Омичи продолжают жаловаться масштабные городские коммунальные аварии

«Обращение к администрации города и прокуратуре! Больше двух недель назад был порыв около дома по улице Чайковского, 12. Тепловая компания вроде как устранила аварию. Через несколько дней было плановое отключение горячей воды на 2 недели, сегодня было включение ГВС, после которого был снова порыв трубы ГВС на участке, который ремонтировали до планового отключения. Теперь жильцы четырех многоквартирных домов продолжают сидеть без горячей воды. Прошу администрацию города и прокуратуру привлечь к ответственности и обязать исполнить свои обязанности в самые короткие сроки по устранению аварийной ситуации», — говорится в сообщении.