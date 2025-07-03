Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал РИА Новости директор по продуктам для безопасности «Билайна» Илья Нестор.
«Более 80% атак теперь происходят через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ — ред.) и Telegram. Защищаем аккаунты на случай атак… Чтобы снизить вероятность потенциально опасного диалога, выставьте в мессенджере настройки приватности. В WhatsApp уберите звук при вызовах с неизвестных номеров… а в Telegram отключите прием звонков от всех, кроме списка контактов», — сказал он.
Кроме того, в обоих мессенджерах можно запретить незнакомцам приглашать вас в групповые чаты. К базовой защите эксперт рекомендует прибавить несложную профилактику: регулярно обновлять приложения и проверять, к каким устройствам привязан аккаунт.
«Стопроцентной защиты от интернет-мошенников пока не существует: они постоянно ищут меры обхода, придумывают новые схемы и способы манипуляции. От большинства из расставленных сетей и закинутых удочек вас предохранят внимательность и здравый смысл», — отметил Нестор.
Он подчеркнул, что представители банков и государственных учреждений никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах. В связи с этим эксперт напомнил ряд базовых правил безопасности: не вступать в диалог, если пишет или звонит кто-то, кто обычно так не делает; не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей; не сканировать случайные QR-коды для перехода на сайты или вступления в групповые чаты.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт.
Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.