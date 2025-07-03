Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Он подчеркнул, что представители банков и государственных учреждений никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах. В связи с этим эксперт напомнил ряд базовых правил безопасности: не вступать в диалог, если пишет или звонит кто-то, кто обычно так не делает; не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей; не сканировать случайные QR-коды для перехода на сайты или вступления в групповые чаты.