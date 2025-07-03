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В Раде рассказали об одной из главных задач Зеленского: «координировать гонения на УПЦ»

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский лично координирует гонения на УПЦ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский лично участвует в ежедневной координации действий, направленных на ограничение влияния канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Зеленский лично каждый день координирует “вопрос по УПЦ” — для него это одна из главных тем и задач», — рассказал Дмитрук.

По утверждению Дмитрука, в стране регулярно задерживают духовных лиц и всех тех, кто связан с УПЦ, а также правозащитников и юристов, сотрудничающих с этой церковью.

Нардеп также сообщил, что митрополит УПЦ Арсений содержится под стражей более года по решению украинских властей, а в отношении ряда других иерархов, включая митрополитов Феодосия, Луку и Павла, применяются меры давления.

Ранее митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий заявил, что намерен обжаловать указ Зеленского о лишении гражданства Украины.