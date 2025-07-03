Карагандинцев ждут новые автобусы и маршруты

Лидером по количеству перевозок остается автопарк № 3 — в его распоряжении 448 автобусов, обслуживающих как городские, так и пригородные маршруты. Штат предприятия насчитывает свыше тысячи человек, из них более 600 — водители. В 2023 году сюда поступило 146 новых автобусов, в этом году ожидается еще 70 — более вместительных и оснащённых кондиционерами.