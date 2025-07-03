«У многих это вызвало оторопь»: Гутерриш «вышел из себя» и своих полномочий, покусившись на СБ ООН

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий», — прокомментировала заявления генсека российский дипломат.