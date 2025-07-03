«У многих это вызвало оторопь»: Гутерриш «вышел из себя» и своих полномочий, покусившись на СБ ООН

Высказавшись за ограничение права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш уже в очередной раз превысил свои полномочия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий», — прокомментировала заявления генсека российский дипломат.
Захарова напомнила, что эту сферу определяет устав ООН.
«А он свои полномочия превысил и сделал какие-то заявления, которые у многих вызвали просто оторопь», — заключила дипломат.
По ее словам, Секретариат ООН не имеет права заниматься проблематикой реформирования Совета Безопасности. Эти вопросы решаются на профильных межправительственных переговорах, альтернативы которым нет.
«Что касается конкретно права вето, то мы рассматриваем его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам Совбеза слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество», — констатировала Мария Захарова.
Вообще же, добавила дипломат, подвергать критике нужно не сам институт права вето, а политику коллективного Запада, который не хочет искать компромиссы и живет в иллюзиях собственного превосходства и доминирования.
Более того, первым делом следует обсуждать не право вето, а соблюдение уже принятых СБ ООН резолюций, обязательных к исполнению. С этим, уточнила Захарова, есть серьезные проблемы.
Недавно глава МИД России Сергей Лавров отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш регулярно превышает свои полномочия и игнорирует обращения России. Кроме того, генсек ООН не оказывает содействия даже в получении базовой информации.
Также Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в подыгрывании Западу по украинскому вопросу. Это происходит, подчеркнул российский дипломат, несмотря на требования статьи 100 Устава этой организации, согласно которой генсек Организации не имеет права принимать никаких указаний от какого-либо правительства, должен соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН.