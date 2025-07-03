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Жительнице Ужура возместят почти 327 тысяч рублей за недоставленный камин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В феврале прошлого года жительница Ужура решила приобрести дровяной камин у ООО «Металл Электро Инвест» и заключила с организацией договор на сумму 235 000 рублей.

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По условиям соглашения она внесла предоплату в размере 117 500 рублей, остальную часть должна была оплатить при получении товара. Однако срок поставки истек, а камин так и не был доставлен.

После того как попытка вернуть деньги через претензию оказалась безрезультатной, пострадавшая обратилась в суд. В рамках дела к участию были привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые дали заключение в защиту прав потребителя.

Суд встал на сторону покупательницы и постановил взыскать с ООО «Металл Электро Инвест»: сумму предоплаты — 117 500 рублей, неустойку — 80 478,5 рублей, компенсацию морального вреда — 20 000 рублей и штраф — 108 989,25 рублей.

Общая сумма выплаты составила 326 967,75 рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.