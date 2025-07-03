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Зуб из носовой пазухи удалили пациенту хабаровские врачи

В краевой клинической больнице № 1 успешно провели операцию по удалению зуба из гайморовой пазухи. Обычно удалением аномально растущих зубов занимаются челюстно-лицевые хирурги или стоматологи, а после офтальмологи восстанавливают проходимость слезных путей.

Источник: Губерния онлайн

Однако в этот раз специалисты лор-отделения смогли провести обе процедуры за одну операцию, используя видеоэндоскопическую технологию.

«В отличие от обычного метода, который предполагает разрушение передней стенки гайморовой пазухи, видеоэндоскопическая техника позволяет избежать травмы окружающих тканей и делает процесс более деликатным. Преимуществом является комплексный подход, когда, как в данном случае, помимо удаления аномального зуба, во время операции была восстановлена проходимость закупоренных на фоне инфекционно-воспалительного процесса слезных путей», — рассказали в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева.