Зуб из носовой пазухи удалили пациенту хабаровские врачи

«В отличие от обычного метода, который предполагает разрушение передней стенки гайморовой пазухи, видеоэндоскопическая техника позволяет избежать травмы окружающих тканей и делает процесс более деликатным. Преимуществом является комплексный подход, когда, как в данном случае, помимо удаления аномального зуба, во время операции была восстановлена проходимость закупоренных на фоне инфекционно-воспалительного процесса слезных путей», — рассказали в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева.