Десять подпорных стен ремонтируют во Владивостоке

Как сообщила начальник управления городской среды мэрии Анна Джура, уже завершены работы на улицах Кирова, Калинина, Котельникова и Адмирала Кузнецова. Здесь не только построены новые подпорные стены, но и благоустроены прилегающие территории. На финальной стадии — объекты в районе улицы Суханова и на Адмирала Кузнецова, 52.