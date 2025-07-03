Десять подпорных стен ремонтируют во Владивостоке

Как сообщила начальник управления городской среды мэрии Анна Джура, уже завершены работы на улицах Кирова, Калинина, Котельникова и Адмирала Кузнецова. Здесь не только построены новые подпорные стены, но и благоустроены прилегающие территории. На финальной стадии — объекты в районе улицы Суханова и на Адмирала Кузнецова, 52.
На улице Луговой, 56−64, ведется реконструкция стены длиной свыше 150 метров. Специалисты используют современные пустотелые коробчатые блоки, которые эффективно удерживают грунт и предотвращают оползни.
«Такая конструкция будет способствовать укреплению склонов и предотвращать обрушение или смещение массива грунта», — подчеркнули специалисты компании-подрядчика.
Похожая по масштабу работа идет на улице Черняховского, 13. Подрядчик ООО «Владстрой» восстанавливает подпорную стену аналогичной протяженности, сейчас там устанавливаются блоки. Помимо новой стены, строители установят лестницу, детскую площадку и малые архитектурные формы.
Также продолжаются ремонты на улицах Аллилуева, 6 и Сабанеева, 18. Все работы проводятся по заказу администрации и находятся под постоянным контролем специалистов.
В городской администрации подчеркивают, что укрепление таких конструкций — это не только вопрос эстетики, но и безопасности жителей. Новые стены защищают склоны от разрушения и снижают риск чрезвычайных ситуаций в условиях сложного рельефа Владивостока.