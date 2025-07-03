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От Москвы до Питера можно будет доехать за 2 часа 15 минут

Маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом можно будет преодолеть на поезде за 2 часа 15 минут. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Скорость поезда будет достигать 400 км в час, заявил Виталий Савельев.

Маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом можно будет преодолеть на поезде за 2 часа 15 минут. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость эксплуатации составит 360 километров в час. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут», — заявил Савельев. Его слова приводит РИА Новости.

Также он заявил, что до 2030 года будет осуществляться поставка 43 высокоскоростных поездов, а до конца 2028 года на маршруте будет использоваться 28 поездов с дальнейшим увеличением их количества.

Проект по встраиванию высокоскоростной двухпутной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом будет пилотным. Пока что в России нет такой железнодорожной магистрали. Строительство основной части дороги начнется в 2025 году, а завершить проект планируют в 2028 году.

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