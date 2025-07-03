От Москвы до Питера можно будет доехать за 2 часа 15 минут

Проект по встраиванию высокоскоростной двухпутной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом будет пилотным. Пока что в России нет такой железнодорожной магистрали. Строительство основной части дороги начнется в 2025 году, а завершить проект планируют в 2028 году.