Дуда подписал закон о Дне памяти о жертвах Волынской резни 11 июля

По данным газеты, две страны продолжают расходиться во мнениях относительно того, следует ли классифицировать эти массовые убийства как геноцид. Несколько ведущих польских политиков ранее говорили, что признание данных событий геноцидом является обязательным условием для поддержки Польшей вступления Украины в Евросоюз.