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Дуда подписал закон о Дне памяти о жертвах Волынской резни 11 июля

Польский президент Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, которое совершила ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики (1918−1945).

Польский президент Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, которое совершила ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики (1918−1945).

Поясняется, что целью этого закона было придать памятной дате, установленной в 2016 году, статус госпраздника. Но 11 июля не будет выходным в стране, несмотря на новый статус.

Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за эту инициативу Польской крестьянской партии 5 июня.

Между Киевом и Варшавой возник новый конфликт после того, как парламент Польши учредил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*, сообщило 10 июня издание The Telegraph.

По данным газеты, две страны продолжают расходиться во мнениях относительно того, следует ли классифицировать эти массовые убийства как геноцид. Несколько ведущих польских политиков ранее говорили, что признание данных событий геноцидом является обязательным условием для поддержки Польшей вступления Украины в Евросоюз.

*Запрещенные в России экстремистские организации.

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