Получивший 10 суток ареста профессор СПбГУ подал заявление об увольнении

Профессор кафедры арабской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов подал заявление об увольнении на фоне судебного разбирательства, касающегося размещения им в соцсетях проукраинского лозунга и символики террористической организации, следует из материалов на сайте вуза.
Ранее суд назначил ему 10 суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ). Речь идёт о публикации, которую Суворов сделал в соцсетях в 2022 году. Сообщение содержало лозунг организации «Легион “Свобода России”*, которую в 2023 году суд в России признал террористической и запретил. У профессора также был изъят “предмет административного правонарушения” — мобильный телефон.
«В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ», — отметил проректор по безопасности Дмитрий Грязнов в ответ на обращения, касающиеся ситуации с профессором.
Напомним, ранее сообщалось, что Суворов признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что «забыл» о публикации и не удалил её из соцсетей.
* Признана в России террористической организацией и запрещена.