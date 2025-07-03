Получивший 10 суток ареста профессор СПбГУ подал заявление об увольнении

Ранее суд назначил ему 10 суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ). Речь идёт о публикации, которую Суворов сделал в соцсетях в 2022 году. Сообщение содержало лозунг организации «Легион “Свобода России”*, которую в 2023 году суд в России признал террористической и запретил. У профессора также был изъят “предмет административного правонарушения” — мобильный телефон.