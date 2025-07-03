Ливни ударили по карману: Эколог назвал культуры, которые резко взлетят в цене

Что делать, если кругом дожди почти что тропического масштаба? Как спасти свои растения от перелива? Что можно сажать посреди лета и всё равно надеяться на успех? Всё это расскажет лунный календарь садовода на июль 2025. А обычный лунный календарь Life.ru опубликовал здесь.