Аллерголог Логина рассказала о защите от смертельно опасных насекомых

Пчелы, шмели и осы могут стать смертельной угрозой для тех, у кого есть аллергия на яд этих насекомых. Как защититься от смертельной опасности, aif.ru рассказала аллерголог Надежда Логина.
Врач обратила внимание на то, что аллергия на укусы насекомых обусловлена генетической предрасположенностью.
«Наличие у близких родственников (бабушки, дедушки, родители, тети, дяди, кузины, кузены, дети) любых аллергических заболеваний говорят о склонности к аллергии. Непосредственная угроза есть у тех, у кого в анамнезе, например, в детстве, были аллергические реакции на укусы насекомых», — объяснила эксперт.
Тем, у кого уже были аллергические проявления на укусы насекомых, нужно быть особенно осторожными в весенне-летний период. Таким людям нужно стараться не подходить к цветущим и ягодным кустам, потому что можно не заметить насекомое.
«Инсектная аллергия, аллергия на укусы насекомых, опасна системными аллергическими реакциями анафилактического типа в виде шока или отека Квинке, которые могут привести к летальному исходу», — отметила врач.
Аллерголог особо подчеркнула, что аллергикам во время пребывания за городом нужно иметь набор противоаллергических средств, включая, в том числе, не просто антигистаминные препараты, но и препараты кортикостероидные в виде инъекции.
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