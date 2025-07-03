ОСМС по-новому: что изменится для казахстанцев

Сегодня мы знаем, что около трех миллионов населения не уплачивают взносы в систему ОСМС, у них нет доступа к плановой медицинской помощи. Поэтому по данным пациентам было проведено соответствующее исследование в рамках Цифровой карты семьи — инструмента, который сегодня позволяет увидеть доходы каждой семьи, каждого члена семьи. Если экономические трудности у данной семьи есть, то это позволит быть застрахованным данному гражданину за счет средств местных исполнительных органов, акиматов.