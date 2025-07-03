За продажу поддельных монет в Прикамье осужден житель Челябинской области

Куединский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Челябинской области. Молодой человек признан виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Весной сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали 22-летнего жителя Челябинской области, причастного к продаже фальшивых антикварных изделий.
В январе фигурант подошел на улице к 61-летнему жителю поселка Куеда и предложил купить у него серебряные и золотые монеты. Осматривая их, куединец предположил, что монеты выпущены в 1896 году, а молодой человек рассказал, что нашел их во время строительных работ в церкви. В результате мужчина купил 39 монет за 357 тысяч рублей.
Затем покупатель зашел в ювелирный центр и попросил сотрудников проверить его приобретение, чтобы удостовериться в подлинности монет, но выяснилось, что они не представляют никакой ценности. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его в Соликамске. Выяснилось, что имитацию монет из недрагоценных металлов он купил на рынке в Екатеринбурге для дальнейшей перепродажи.
Во время следствия молодой человек полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.
Суд приговорил виновного к штрафу в 100 тысяч рублей.