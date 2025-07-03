За продажу поддельных монет в Прикамье осужден житель Челябинской области

В январе фигурант подошел на улице к 61-летнему жителю поселка Куеда и предложил купить у него серебряные и золотые монеты. Осматривая их, куединец предположил, что монеты выпущены в 1896 году, а молодой человек рассказал, что нашел их во время строительных работ в церкви. В результате мужчина купил 39 монет за 357 тысяч рублей.