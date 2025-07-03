Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к преступлению с июня 2023 года

Согласно материалам дела, подготовка группы, причастной к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл», началась летом 2023 года за пределами России — на территории Турции и Афганистана. Об этом пишет ТАСС.
Там участники теракта прошли обучение, включавшее обращение с оружием, работу с взрывными устройствами и отравляющими веществами, а также психологическую и идеологическую обработку.
По информации из документов, особое внимание в ходе подготовки уделялось освоению навыков, необходимых для совершения теракта. Среди полученных умений указаны действия с опасными предметами, которые впоследствии были применены при нападении.
В момент атаки, как показали результаты экспертиз, трое из нападавших — Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Рачабализода* — находились под действием мефедрона. Обвиняемые заявили, что перед нападением им дали жидкость с наркотическим веществом. В крови четвёртого участника, Шамсидина Фаридуни*, следов наркотиков не обнаружили — он единственный, кто полностью признал вину и выразил раскаяние.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы пострадавших, подтвердил эти данные. По официальным сведениям Следственного комитета, в результате нападения погибли 149 человек, ещё один числится пропавшим, пострадали 609 человек. Ущерб от теракта оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.
После преступления исполнители попытались скрыться, направившись в сторону украинской границы, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. По делу проходят 19 человек, включая как исполнителей, так и пособников.
Ранее Шамсидин Фаридуни, непосредственный исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле», стал единственным из четырёх террористов, кто не только полностью признался в содеянном, но и выразил искреннее раскаяние.
*Внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.