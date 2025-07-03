Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к преступлению с июня 2023 года

В момент атаки, как показали результаты экспертиз, трое из нападавших — Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Рачабализода* — находились под действием мефедрона. Обвиняемые заявили, что перед нападением им дали жидкость с наркотическим веществом. В крови четвёртого участника, Шамсидина Фаридуни*, следов наркотиков не обнаружили — он единственный, кто полностью признал вину и выразил раскаяние.