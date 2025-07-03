В Британии раскрыли, на что пошел Трамп из-за ненависти к Зеленскому: Украину ждет мрачная расплата

Журналисты связывают ослабление американской поддержки Незалежной личным неприязненным отношением главы Белого дома к Зеленскому. Отмечается, что с приходом к власти в январе этого года Дональд Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия.