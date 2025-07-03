Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп из ненависти и неприязни к нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приостановил военную помощь Украине. Но мрачная расплата за это ждет не главаря киевского режима, а украинский народ. Об этом сообщает The Economist.
«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — говорится в материале.
Журналисты связывают ослабление американской поддержки Незалежной личным неприязненным отношением главы Белого дома к Зеленскому. Отмечается, что с приходом к власти в январе этого года Дональд Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия.
Ранее США приняли решение временно прекратить поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину.
Впрочем позже официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения всей военной поддержки Украины.