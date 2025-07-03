В Красноярском крае стартовала финансовая смена на форуме ТИМ «Бирюса»

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края сообщает о начале первой в этом году смены «ФинЗОЖ» на молодёжном образовательном форуме ТИМ «Бирюса». Основными темами смены стали финансовое просвещение и кибербезопасность.
На открытии мероприятия участников, приехавших из различных регионов страны, приветствовали высокопоставленные гости, включая директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчин, заместителя министра финансов России Павла Кадочникова, заместителя руководителя Росмолодёжи Павла Абрамова и Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Смена «ФинЗОЖ» объединила 350 студентов экономических специальностей, сотрудников финансовых организаций, представителей органов власти, волонтёров и активистов, заинтересованных в повышении финансовой грамотности среди россиян. Участники из 65 регионов страны обсуждают практики финансового просвещения и разрабатывают новые технологии для улучшения финансовой грамотности населения. В результате работы смены ребята подготовят и защитят проекты в областях личных и общественных финансов, кибербезопасности и просветительского добровольчества.
Почётные гости также ознакомились с тематической выставкой «80 лет Победы», открытой для всех участников форума, и приняли участие в панельной дискуссии о роли молодёжи в формировании финансовой культуры.
Директор Росфинмониторинга отметил, что более десяти лет назад была инициирована программа по развитию финансовой грамотности и безопасности, направленная на защиту молодёжи от финансовых преступлений. Он подчеркнул важность совместной работы с различными ведомствами и организациями, включая запуск уроков по финансовой безопасности и международной олимпиады, которая впервые пройдет в Красноярске.
Губернатор края акцентировал внимание на необходимости повышения бдительности граждан в условиях роста финансовых мошенничеств. Он подчеркнул важность разработки новых инициатив и проектов, которые помогут улучшить финансовую безопасность населения.
Заместитель министра финансов России заявил о значимости каждого проекта по финансовой грамотности как вклада в развитие страны, отметив ключевое внимание Министерства к этой теме.
Красноярский край был признан «Столицей финансовой культуры» в 2025 году благодаря проекту «ФинЗОЖ», победившему в всероссийском конкурсе.
Форум ТИМ «Бирюса» является одной из федеральных молодёжных площадок «Росмолодёжи», и в этом году он проведёт семь смен, включая две федеральные. Смена «ФинЗОЖ» также служит подготовительной площадкой к финальному этапу V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет осенью в Красноярске с ожидаемым числом участников около 1000 человек.