В Красноярском крае стартовала финансовая смена на форуме ТИМ «Бирюса»

Форум ТИМ «Бирюса» является одной из федеральных молодёжных площадок «Росмолодёжи», и в этом году он проведёт семь смен, включая две федеральные. Смена «ФинЗОЖ» также служит подготовительной площадкой к финальному этапу V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет осенью в Красноярске с ожидаемым числом участников около 1000 человек.