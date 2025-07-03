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Омичи не смогли сегодня вовремя улететь в Сочи

Самолет авиакомпании «Северный ветер» задерживается с вылетом на 4 часа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 июля, задержался с вылетом на 4 часа самолет авиакомпании «Северный ветер», выполняющий рейс из Омска в Сочи.

По данным онлайн-табло омского аэропорта, вылет борта по рейсу «Омск — Сочи» отложен на четыре с лишним часа — с 8:00 до 12:20. Рейс выполняет московская компания «Северный ветер». Причины столь длительной задержки рейса не уточняются.

Вчера мы писали, о задержках рейсов в Москву, Сочи и Новосибирск. А три дня назад, 30 июня, в Омском аэропорту произошли сбои в расписании сразу нескольких авиарейсов.