Омичи не смогли сегодня вовремя улететь в Сочи

Сегодня, 3 июля, задержался с вылетом на 4 часа самолет авиакомпании «Северный ветер», выполняющий рейс из Омска в Сочи.
По данным онлайн-табло омского аэропорта, вылет борта по рейсу «Омск — Сочи» отложен на четыре с лишним часа — с 8:00 до 12:20. Рейс выполняет московская компания «Северный ветер». Причины столь длительной задержки рейса не уточняются.
Вчера мы писали, о задержках рейсов в Москву, Сочи и Новосибирск. А три дня назад, 30 июня, в Омском аэропорту произошли сбои в расписании сразу нескольких авиарейсов.