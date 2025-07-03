В Омске через три года может появиться войсковое училище

В России заговорили о возрождении войсковых училищ. До 2034 года по всей стране планируют открыть 15 новых объектов образования для подготовки офицеров, летчиков, медиков и специалистов беспилотных систем. Один из них появится в Омске в 2028 году.
Большинство вузов существовали раньше в тех же самых городах, где планируются сейчас, и были закрыты в ходе реформ в постсоветское время. О планах Минобороны России пишет газета «Известия».
Решение о создании двух вузов уже принято. В 2025 году они откроются в Саратове и Нижнем Новгороде. Сразу три учебных заведения заработают в 2026 году: в Челябинске, Ульяновске и Новочеркасске.
В 2027 году начнет набор курсантов высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году — Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2029-м в Красноярске. В 2032-м — Пушкинское высшее военное училище воздушно-космической обороны.
Предлагается также открыть в стране четыре филиала Военно-медицинской академии.