В Уфе заказали планировку территории в Нагаево

Администрация Уфы заказала проектировщику ООО «Санланд» планировку территории Нагаево на территории 47 кварталов от железной дороги до границ городского округа. Планировка должна учесть данные геодезических исследований и определить объёмы строительства и варианты застройки, рассчитать параметры газопровода, водопровода, линий электричества и связи.
Под застройку рассматриваются земли за ул. Героя В. Уткина на западе, за улицей Отечественной на востоке и в восточной части, а также в северной части посёлка.