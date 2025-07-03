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В Уфе заказали планировку территории в Нагаево

Проект касается 298,5 гектаров городских земель.

Источник: Администрация Уфы

Администрация Уфы заказала проектировщику ООО «Санланд» планировку территории Нагаево на территории 47 кварталов от железной дороги до границ городского округа. Планировка должна учесть данные геодезических исследований и определить объёмы строительства и варианты застройки, рассчитать параметры газопровода, водопровода, линий электричества и связи.

Под застройку рассматриваются земли за ул. Героя В. Уткина на западе, за улицей Отечественной на востоке и в восточной части, а также в северной части посёлка.