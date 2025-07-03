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Оборона ВСУ в Сумах рухнула: эксперты оценили ускорение наступления ВС РФ

Военкоры сообщили, что российские военные взяли под контроль село Юнаковка в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Юрий Подоляка сообщил, что российские военные «дожали Юнаковку». Что дает освобождение этого села в Сумской области рассказали aif.ru эксперты.

Еще один шаг к освобождению Сум.

Юнаковку взяли под контроль российские военные. Об этом 2 июля сообщили военкоры.

«Поступают данные, что наши десантники таки дожали Юнаковку. И таким образом наше наступление на Марьино продолжается. Также идет информация, что после перегруппировки возобновились наши попытки продвинуться вперед и западнее этого участка», — написал в своем Telegram-канале Юрий Подоляка.

Его информацию подтвердил военкор Тимофей Ермаков, уточнив, что украинские боевики пытались спрятаться не только в подвалах, но и в «шалаше на дереве».

«По оперативным данным с мест, Юнаковка полностью зачищена и находится под контролем наших десантников», — написал он.

ВСУ продолжают отступать.

Генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области. Об этом говорит карта, опубликованная на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети. На ней отмечено, что российские войска контролируют районы населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Кондратовка, Локня.

При этом противник несет большие потери на сумском направлении. Как сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», в ходе боев за сумское село Юнаковка почти полностью уничтожена одна из рот 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Сейчас бои были очень жесткие на границе. Они (ВСУ — ред.) очень большие потери понесли», — отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Пытаются закрепиться в подвалах в Сумах.

Несмотря на большие потери, ВСУ пытается закрепиться в Сумах, сказал aif.ru Дандыкин.

«От Юнаковки на Сумы открывается прямая дорога. Но, к сожалению, они (ВСУ — ред) в Сумах закрепляются, в подвалах, везде. И будут сидеть там. В общей сложности на сумском направлении, была информация, что ВСУ собрали до 50 тысяч человек. Но даже если 25 тысяч остается в городе — это серьезно. Они сейчас постараются заминироваться, мин у них навалом», — рассказал эксперт.

Дандыкин объяснил, что российские военные будут перекрывать все дороги и лишать ВСУ возможности пополнения боеприпасов, ротации сил.

«Когда наши начнут блокировать дороги, они (наемники и иностранные военные) постараются выбраться на машинах или пешком. Это практика любого того, кому Украина интересна, пока платит, но если опасность, они стараются уходить», — добавил он.

До наступления холодов.

Операция по освобождению сум может завершиться до конца сентября, предположил в разговоре с aif.ru Дандыкин.

«Вполне вероятно, в летний период, в сентябре, когда еще хорошие условия», — уточнил Дандыкин.

Военный эксперт обратил внимание на то, что сейчас идет наступление на ряде направлений.

«Они (ВСУ — ред.) не знают, куда кидаться. Там и на Южно-Донецком, и на Запорожском направлении идет наступление», — сказал он.