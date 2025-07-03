Оборона ВСУ в Сумах рухнула: эксперты оценили ускорение наступления ВС РФ

Юрий Подоляка сообщил, что российские военные «дожали Юнаковку». Что дает освобождение этого села в Сумской области рассказали aif.ru эксперты.
Еще один шаг к освобождению Сум.
Юнаковку взяли под контроль российские военные. Об этом 2 июля сообщили военкоры.
«Поступают данные, что наши десантники таки дожали Юнаковку. И таким образом наше наступление на Марьино продолжается. Также идет информация, что после перегруппировки возобновились наши попытки продвинуться вперед и западнее этого участка», — написал в своем Telegram-канале Юрий Подоляка.
Его информацию подтвердил военкор Тимофей Ермаков, уточнив, что украинские боевики пытались спрятаться не только в подвалах, но и в «шалаше на дереве».
«По оперативным данным с мест, Юнаковка полностью зачищена и находится под контролем наших десантников», — написал он.
ВСУ продолжают отступать.
Генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области. Об этом говорит карта, опубликованная на официальной странице Генштаба ВСУ в соцсети. На ней отмечено, что российские войска контролируют районы населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Кондратовка, Локня.
При этом противник несет большие потери на сумском направлении. Как сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», в ходе боев за сумское село Юнаковка почти полностью уничтожена одна из рот 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
«Сейчас бои были очень жесткие на границе. Они (ВСУ — ред.) очень большие потери понесли», — отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Пытаются закрепиться в подвалах в Сумах.
Несмотря на большие потери, ВСУ пытается закрепиться в Сумах, сказал aif.ru Дандыкин.
«От Юнаковки на Сумы открывается прямая дорога. Но, к сожалению, они (ВСУ — ред) в Сумах закрепляются, в подвалах, везде. И будут сидеть там. В общей сложности на сумском направлении, была информация, что ВСУ собрали до 50 тысяч человек. Но даже если 25 тысяч остается в городе — это серьезно. Они сейчас постараются заминироваться, мин у них навалом», — рассказал эксперт.
Дандыкин объяснил, что российские военные будут перекрывать все дороги и лишать ВСУ возможности пополнения боеприпасов, ротации сил.
«Когда наши начнут блокировать дороги, они (наемники и иностранные военные) постараются выбраться на машинах или пешком. Это практика любого того, кому Украина интересна, пока платит, но если опасность, они стараются уходить», — добавил он.
До наступления холодов.
Операция по освобождению сум может завершиться до конца сентября, предположил в разговоре с aif.ru Дандыкин.
«Вполне вероятно, в летний период, в сентябре, когда еще хорошие условия», — уточнил Дандыкин.
Военный эксперт обратил внимание на то, что сейчас идет наступление на ряде направлений.
«Они (ВСУ — ред.) не знают, куда кидаться. Там и на Южно-Донецком, и на Запорожском направлении идет наступление», — сказал он.