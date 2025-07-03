Оборона ВСУ в Сумах рухнула: эксперты оценили ускорение наступления ВС РФ

«От Юнаковки на Сумы открывается прямая дорога. Но, к сожалению, они (ВСУ — ред) в Сумах закрепляются, в подвалах, везде. И будут сидеть там. В общей сложности на сумском направлении, была информация, что ВСУ собрали до 50 тысяч человек. Но даже если 25 тысяч остается в городе — это серьезно. Они сейчас постараются заминироваться, мин у них навалом», — рассказал эксперт.