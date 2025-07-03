В строящемся микрорайоне Омска ввели еще один дом

В микрорайоне «Зеленая река», что на левом берегу Омка, сдали еще один дом. Как в четверг, 3 июля 2025 года, сообщили в Минстрое Омской области, группа компаний «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию шестого корпуса первой очереди. У здания появился адрес: улица Волгоградская, 51/1.
Сообщается, что жилой дом переменной этажности (от 7 до 10 этажей, включая подземный) состоит из двух секций. В них расположена 101 квартира общей площадью 4,9 тысяч кв. м: 54 — однокомнатные и студии, 22 — двухкомнатные, 25 — «трешек». Часть квартир уже передана Омской области для распределения между льготными категориями граждан.
На первом этаже расположены помещения под коммерческие заведения.
Напомним, в 2024 году в микрорайоне сдали сразу несколько жилых корпусов.
Согласно данным сайта «Единая информационная система жилищного строительства», распроданность квартир в корпусе № 1 жилого квартала «Зеленая река» составляет 79%. Сдача корпусов микрорайона с 1 по 14 заявлена на третий и четвертый квартал 2025 года.
Сейчас в Омске порядка 62 строящихся многоквартирных домов.