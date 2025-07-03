В строящемся микрорайоне Омска ввели еще один дом

Сообщается, что жилой дом переменной этажности (от 7 до 10 этажей, включая подземный) состоит из двух секций. В них расположена 101 квартира общей площадью 4,9 тысяч кв. м: 54 — однокомнатные и студии, 22 — двухкомнатные, 25 — «трешек». Часть квартир уже передана Омской области для распределения между льготными категориями граждан.