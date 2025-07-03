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WP: Конфликт на Украине достиг переломного момента после решения США по Patriot

Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС РФ и решения Соединенных Штатов приостановить поставки зенитных ракет Patriot Киеву. Об этом написало американское издание The Washington Post.

Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС РФ и решения Соединенных Штатов приостановить поставки зенитных ракет Patriot Киеву. Об этом написало американское издание The Washington Post.

— Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента в своей истории, — сказано в статье.

Отмечается, что Украина столкнулась с критической нехваткой оружия и военных, это сказывается на ведении боевых действий.

— Западные покровители Киева предупреждают, что без немедленного увеличения помощи украинское правительство может потерпеть крах, — говорится в публикации.

Американские власти при администрации экс-президента Джо Байдена раздавали Украине оружие, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался 2 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Киеву не означает, что Америка полностью прекращает оказание военной помощи Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

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