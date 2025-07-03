Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС РФ и решения Соединенных Штатов приостановить поставки зенитных ракет Patriot Киеву. Об этом написало американское издание The Washington Post.
— Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента в своей истории, — сказано в статье.
Отмечается, что Украина столкнулась с критической нехваткой оружия и военных, это сказывается на ведении боевых действий.
— Западные покровители Киева предупреждают, что без немедленного увеличения помощи украинское правительство может потерпеть крах, — говорится в публикации.
Американские власти при администрации экс-президента Джо Байдена раздавали Украине оружие, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался 2 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Киеву не означает, что Америка полностью прекращает оказание военной помощи Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.