Таланты и способности хабаровских выпускников школ отметило краевое правительство

Участники интеллектуальных конкурсов продемонстрировали высокий уровень подготовки по химии, информатике, русскому, китайскому и английскому языкам, обществознанию, физической культуре, литературе, МХК, географии и биологии. Если сравнивать с прошлым годом, то у региональной сборной стало больше наград: в финале олимпиад приняли участие 46 школьников, двое из них стали победителями, а 20 — призерами. К слову, диплом победителя и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников дает право его обладателю поступить в государственные вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Такое льготное право сохраняется четыре года.