Таланты и способности хабаровских выпускников школ отметило краевое правительство

Сертификаты о присуждении премии имени Н. И. Гродекова вручили талантливым школьникам и лучшим выпускникам на торжественной церемонии. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», размер такой выплаты составляет 100 тысяч рублей.
Победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, получивших высший балл по ЕГЭ, поздравил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. Он отметил, что по итогам олимпиады край стал лидером на Дальнем Востоке и вошел в число 12 лучших субъектов страны.
— Мы продолжим создавать все условия для успешной самореализации детей и молодежи в соответствии с национальной целью, обозначенной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил Артем Мельников.
Участники интеллектуальных конкурсов продемонстрировали высокий уровень подготовки по химии, информатике, русскому, китайскому и английскому языкам, обществознанию, физической культуре, литературе, МХК, географии и биологии. Если сравнивать с прошлым годом, то у региональной сборной стало больше наград: в финале олимпиад приняли участие 46 школьников, двое из них стали победителями, а 20 — призерами. К слову, диплом победителя и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников дает право его обладателю поступить в государственные вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Такое льготное право сохраняется четыре года.
Напомним, по завершению основного периода сдачи экзамена в крае зафиксировали 32 стобалльных результата: 11 — по химии, 6 — по русскому языку, 5 — по литературе, 4 — по обществознанию, 3 — по математике, 2 — по информатике и один — по истории.