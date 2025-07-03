В Березниках торжественно открыли бассейн «Кристалл»

В Березниках завершен капитальный ремонт большой чаши и помещений бассейна здания МАУ ДО «СШ “Кристалл”. В честь открытия в спорткомплексе прошел праздник водных активностей, состоялись эстафеты, заплывы сильнейших спортсменов, выступление синхронистов, матч по водному поло.
Чаша бассейна в спортшколе «Кристалл» имеет длину 50 метров, таких бассейнов в Пермском крае всего три. Здание спорткомплекса построено в 1976 году, и большая чаша бассейна давно ждала ремонта. Работы начались в мае 2024 года.
Спортивное учреждение востребовано у жителей Березников, здесь проводятся занятия аква-фитнесом, аква-мама (для беременных женщин), «я и мама», игровые занятия для детей от 4 до 12 лет, занятия по обучению плаванию. С сентября здесь по проекту «Умею плавать!» начнут учиться плаванию третьеклассники.