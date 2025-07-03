В Березниках торжественно открыли бассейн «Кристалл»

Спортивное учреждение востребовано у жителей Березников, здесь проводятся занятия аква-фитнесом, аква-мама (для беременных женщин), «я и мама», игровые занятия для детей от 4 до 12 лет, занятия по обучению плаванию. С сентября здесь по проекту «Умею плавать!» начнут учиться плаванию третьеклассники.