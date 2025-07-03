В Пермском крае более 1900 выпускников решили пересдать ЕГЭ

Более 1900 выпускников решили пересдать ЕГЭ в «президентские» дни в Пермском крае, сообщает региональный минобрнауки.
Дополнительные дни для сдачи госэкзамена — 3 и 4 июля. По данным министерства, 21% от числа выпускников решил вновь отправиться на ЕГЭ, чтобы улучшить результат по одному из предметов.
«Самыми массовыми предметами для пересдачи стали обществознание, профильная математика и информатика. Обществознание захотели пересдать 381 человек, по информатике и математике свои результаты решили улучшить 380 человек», — уточнили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Менее популярными для пересдачи стали русский язык (его придут пересдавать 299 человек), биология (125) и химия (96).