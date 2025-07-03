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Российские силовики сообщили об оттоке жителей из украинских Сум

Жители украинского города Сумы отказываются сдавать в аренду свои комнаты солдатам ВСУ.

Жители украинского города Сумы продают жилье и выезжают в другие регионы, сообщили в российских силовых органах.

Кроме того, отмечается, что местное население не стремится сдавать в аренду свои комнаты солдатам ВСУ.

«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что всушники сами жалуются в соцсетях», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что отток населения из Сум пока проходит неспешно.

Напомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru сообщил, что украинские военные готовятся к отступлению из Сум. По его словам, сапёры ВСУ сейчас занимаются минированием мостов и городской инфраструктуры.