Российские силовики сообщили об оттоке жителей из украинских Сум

Жители украинского города Сумы продают жилье и выезжают в другие регионы, сообщили в российских силовых органах.
Кроме того, отмечается, что местное население не стремится сдавать в аренду свои комнаты солдатам ВСУ.
«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что всушники сами жалуются в соцсетях», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.
Он добавил, что отток населения из Сум пока проходит неспешно.
Напомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru сообщил, что украинские военные готовятся к отступлению из Сум. По его словам, сапёры ВСУ сейчас занимаются минированием мостов и городской инфраструктуры.